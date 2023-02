Huawei

New Calling schafft einen brandneuen „Blauen Ozean" für die Telefonie-Branche

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Telefondienste sind für Betreiber die Eckpfeiler ihres Geschäfts und bieten unverzichtbare und einzigartige soziale Werte. Auch heute noch ist das Telefonieren das wichtigste Kommunikationsmittel im Alltag der Menschen. Allerdings sind Telefondienste über einen langen Zeitraum unverändert geblieben und bleiben oft hinter den Kommunikationserwartungen der Menschen zurück. Wie können wir auf dem Weg zu 5.5G neue Dienste entwickeln, die den Nutzern ein reichhaltigeres Sprach- und Videoanruferlebnis bieten, die Kommunikationseffizienz von Unternehmen verbessern und mehr geschäftliche und soziale Werte schaffen? Da der MWC 2023 vor der Tür steht, sollten wir einen Blick auf die von Huawei entwickelte New-Calling-Lösung werfen.

Aufwertung von Sprach- und Videoanrufen zu intelligenter und interaktiver Kommunikation

Die Kommunikation über Anrufe ist nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen eine grundlegende und einfache Weise, um Informationen zu übermitteln. Wenn das Telefonieren durch Zusatzfunktionen ergänzt werden kann, wird die Kommunikationseffizienz erheblich verbessert, insbesondere für spezielle Benutzergruppen wie ältere und hörgeschädigte Menschen. Privatanwender hoffen, ihre Privatsphäre schützen zu können, sich bei Videoanrufen besser auszudrücken und einen unterhaltsamen, interaktiven Anrufprozess zu genießen. Unternehmensnutzer erwarten, dass sie Transaktionen mit einem einfachen Telefonanruf abschließen können und dass ihre Kunden keine Apps herunterladen oder komplexe Prozesse wie Registrierung und Authentifizierung durchlaufen müssen, was die Betriebseffizienz verbessert.

3GPP hat die Standardisierung schon im März 2020 abgeschlossen und zusätzlich zu den Sprach- und Videokanälen die Datenkanaltechnologie (DC) eingeführt. Im Dezember 2021 initiierte 3GPP das Projekt Next Generation Real Time Communication (NG-RTC) in R18 und stellte des Weiteren klar, dass die IMS DC eine getrennte Kontroll- und Medienebene annehmen würde. Dies förderte die Entwicklung von New Calling.

Huawei arbeitet mit führenden Betreibern zusammen, um gemeinsame Innovationen umzusetzen. Diese Kooperationen definieren herkömmliche Anrufservices mit ultrahochauflösenden, intelligenten und interaktiven Funktionen neu und verwandeln die Wähltastatur von einem einfachen Kommunikationswerkzeug in einen Zugang, der unendlich viele Werte bieten kann. Privatpersonen können ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, Unternehmen können die Betriebseffizienz verbessern und Betreiber können den Datenverkehr jedes Anrufs schnell monetarisieren.

Die Rekrutierung von „freundlichen Benutzern" ist ein wichtiger Schritt für die kommerzielle Nutzung von New Calling

Im Januar 2023 begannen China Mobile und Huawei gemeinsam mit der Rekrutierung von „freundlichen Nutzern" in den Provinzen Zhejiang, Jiangsu und Guangdong für New-Calling-Dienste wie Echtzeit-Übersetzung, Fun-Calling und visualisierte Sprachanrufe. Dies ist ein wichtiger Schritt für die kommerzielle Nutzung von New Calling und wird eine neue Ära der Kommunikation für 1 Milliarde Mobilfunknutzer einleiten.

Visualisierte Sprachanrufe: Einzelne Nutzer können ihre persönlichen Avatare definieren, um Emotionen zu vermitteln und ihre Persönlichkeit bei Sprachanrufen darzustellen, und Unternehmen können ihre eigenen Werbebilder gestalten.

Fun-Calling: Benutzer können Funktionen wie Hintergrundersatz, AR-basierte Avatare und sprach- und gestengesteuerte Emojis bei Videoanrufen nutzen, um Anrufe unterhaltsam und interaktiv zu gestalten.

Echtzeit-Übersetzung: Dieser Dienst kann während eines Telefonats eine Sprachübersetzung und eine große Schrift auf dem Handybildschirm einblenden und so älteren und hörgeschädigten Menschen helfen, Kommunikationsbarrieren zu überwinden.

New Calling erschließt einen riesigen Markt für die Telefonie-Branche

New Calling hilft den Betreibern, einen Anrufmarkt zu erschließen, der Hunderte Milliarden Dollar wert ist. Durch die Verbesserung von Sprach- und Videoanrufen profitieren die Betreiber von hochwertigen Inhalten anstelle der traditionellen eindimensionalen Telefongespräche. Von der Bereicherung der Kommunikation zwischen Einzelpersonen bis hin zur Stärkung der Industrie – New Calling erweitert die Grenzen der Telefonie und ermöglicht es Anrufdiensten, ihren Weg in Richtung 5.5G fortzusetzen.

Der MWC 2023 findet vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona, Spanien, statt. Huawei wird dort die New-Calling-Lösung freigeben und die New-Calling-Dienste vorstellen. Hinsichtlich der weiteren Entwickung des New Calling hoffen wir, dass mehr Partner, darunter Branchenorganisationen, Betreiber, Gerätehersteller, Anbieter von Endgeräten und Chips sowie Content Producer, gemeinsame Anstrengungen unternehmen werden, um das Ökosystem des New Calling aufzubauen und die Weiterentwicklung und den Reichtum der New-Calling-Branche zu fördern und so eine Zukunft zu gestalten, in der alle Menschen profitieren werden.

