Harley-Davidson will mit dem Elektro-Motorrad LiveWire die Legende neu aufleben lassen

Managing Director Christian Arnezeder will Harley-Davidson zu einem der führenden Hersteller elektrisch angetriebener Motorräder zu machen

Berlin, 4. Februar 2020 - Harley-Davidson strebt im Bereich Elektromobilität eine führende Marktposition an. In einem Gespräch mit dem Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Ausgabe 1/2020, EVT 6. Februar) für das Dossier "Green" erklärte der Managing Director für Europa, Christian Arnezeder, dass die "E-Mobilität in der Wachstumsstrategie von Harley-Davidson eine große Rolle" spiele. Darüber hinaus betonte Arnezeder das Ziel, "einer der führenden Hersteller elektrisch angetriebener Motorräder" werden zu wollen. Deshalb werde Harley-Davidson "bis 2022 mehrere elektrisch getriebene Fahrzeuge anbieten".

Das Modell LiveWire sei für ihn "die E-Gitarre unter den Elektrofahrzeugen". Deshalb habe man sich auch viel Mühe gegeben, diesem Motorradtyp eine "eigene Stimme" zu geben. Der Sound der Maschine entwickele sich während der Fahrt - "ein mechanisches Pfeifen", das über den Antriebsstrang erzeugt wird und an "einen Düsenjet erinnert".

