eprimo GmbH

eprimo und Bosch heizen Kundinnen und Kunden gemeinsam ein

Bild-Infos

Download

Neu-Isenburg (ots)

Beim Abschluss des Gastarifs "Erdgas PrimaKlima Smart" erhalten eprimo Neukunden einen Gutschein für den Bosch Smart Home Online-Shop

Neue Partnerschaft macht Energiesparen beim Heizen smart - auch für Bestandskunden

Aktion läuft bis Ende März 2026

Eine neue Kooperation bringt Verbraucherinnen und Verbraucher smart durch die Heizsaison, denn eprimo und Bosch machen ab sofort gemeinsame Sache. Wer sich für den Abschluss des neuen eprimo Tarifs "Erdgas PrimaKlima Smart" entscheidet, erhält einen Gutschein im Wert von 200 EUR für den gesamten Bosch Smart Home Online-Shop. Die Aktion läuft noch bis Ende März 2026.

Kundinnen und Kunden profitieren in diesem Zeitraum von zahlreichen Vorteilen für ein intelligentes und komfortables Zuhause. Mit dem Gutschein sparen Verbraucher zum Beispiel bei smarten Thermostaten von Bosch. Diese sorgen für einen effizienteren Energieverbrauch, da sie die Heizung intelligent steuern. In Kombination mit dem günstigen Tarif von eprimo bekommen Haushalte "Erdgas mit Klimabeitrag" zum Discountpreis. Das heißt, dass eprimo für jede verbrauchte Kilowattstunde einen Beitrag in Klima- und Umweltschutzprojekte in Deutschland und Europa investiert. Auch für eprimo Bestandskunden lohnt sich die neue Partnerschaft: Sie erhalten einen Rabatt in Höhe von 25 % auf das Heizkörper-Thermostat II von Bosch.

Katja Steger, CEO von eprimo, freut sich über den hohen Kundennutzen durch die zukünftige Zusammenarbeit: "Verbraucherinnen und Verbraucher können schon mit kleinen Veränderungen einen großen Unterschied spüren und sparen. Das beginnt bei der Tarifwahl und geht weiter mit smarten Geräten fürs Zuhause, die das Heizen effizienter machen."

Mehr zur Kooperation steht auf eprimo.de/bosch-smart-home.

Original-Content von: eprimo GmbH, übermittelt durch news aktuell