eprimo GmbH

eprimo bringt mit neuer Kampagne die Energiewende aufs Sofa

Bild-Infos

Download

Neu-Isenburg (ots)

eprimo ermöglicht unkomplizierte und kostengünstige Teilhabe an der Energiewende von jedem Wohnzimmer aus

Spot des Ökoenergieanbieters läuft ab dem 30. Oktober 2023

Die Energiewende wird wieder einfach und funktioniert sogar bequem vom Sofa aus. Davon will die neue Kampagne von Deutschlands größtem grünen Energiediscounter eprimo überzeugen. Nachdem Inflation und Heizungs-Sorgen die Verbraucherinnen und Verbraucher zuletzt verunsichert haben, zeigt die Kampagne ab Ende Oktober, dass die persönliche Energiewende weder teuer noch kompliziert sein muss. Stattdessen ist sie mit eprimo für jeden Kunden einfach, entspannt und günstig aus dem eigenen Wohnzimmer heraus möglich. Parallel zum Spot startet der neue "Grün & Günstig Ökostrom-Tarif" mit 18-monatiger Preisgarantie und vierwöchiger Kündigungsfrist.

"Zuletzt sind die zahlreichen Vorteile grüner Energie in den Köpfen der Verbraucherinnen und Verbraucher in den Hintergrund gerückt. Das wollen wir ändern", sagt Katja Steger, CEO von eprimo. "Mit unserer neuen Werbekampagne setzen wir den Impuls, dass Energiewende nicht bedeutet, das eigene Leben vollständig umzukrempeln. Ökostrom zu beziehen und sogar selbst zu erzeugen, geht heute leicht und vom Sofa aus - ohne den Geldbeutel zu strapazieren."

Als #energiewendemacher bringt eprimo die Energiewende auf Wunsch in jeden deutschen Haushalt, angefangen mit Ökogas- oder Ökostromtarifen. Wer mehr für die Energiewende tun möchte, erhält von eprimo vielfältige lohnende Optionen, die pragmatisch und einfach vom Sofa aus zu initiieren sind: Von der eigenen Solaranlage auf Balkon oder Dach über die Beteiligung an der Grünstromcommunity oder an Bürgerenergieprojekten bis zu den sogenannten "Sunpixels", also virtuelle Anteile an Erneuerbaren-Anlagen, die Auswahl ist für jeden Kunden individuell und umfangreich.

eprimo unterstützt aber nicht nur bei der Umsetzung der persönlichen Energiewende, sondern möchte auch mit Kundinnen und Kunden ins Gespräch kommen. "Im Rahmen unserer Talk-Formate laden wir Verbraucherinnen und Verbraucher auf unser Sofa ein, um mit uns über Herausforderungen sowie Lösungen rund um grüne Energie und insbesondere über die Chancen der Energiewende in deutschen Wohnzimmern zu sprechen", erklärt Katja Steger.

Die Realisation der Kampagne wurde von der Hamburger Agentur Yours Truly übernommen. Den Spot "vom Sofa aus" gibt es ab dem 30. Oktober 2023 im TV und online zu sehen: https://youtu.be/16zN3Olxr1s

Original-Content von: eprimo GmbH, übermittelt durch news aktuell