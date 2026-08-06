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KSB mit starkem Geschäftsverlauf im zweiten Quartal

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Frankenthal (ots)

Deutliche Steigerung von Umsatz und EBIT gegenüber erstem Quartal 2026

Erfreuliche Entwicklung von KSB SupremeServ

Bestätigung der Jahresprognose

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB behauptet sich trotz der weiter andauernden geopolitischen Herausforderungen im zweiten Quartal 2026. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) konnten gegenüber dem ersten Quartal 2026 - welches einen Einmalertrag aus der erstmaligen Konsolidierung der KSB Pumps Arabia Ltd. enthielt - deutlich gesteigert werden. Insbesondere das Segment KSB SupremeServ, in dem das Ersatzteilgeschäft und Servicedienstleistungen gebündelt sind, trug zu dieser positiven Entwicklung bei.

Im ersten Halbjahr 2026 hat KSB den Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr 2025 von 1.698 Mio. EUR auf 1.849 Mio. EUR gesteigert. Ohne die negativen Währungseffekte wäre der Auftragseingang um 44 Mio. EUR höher ausgefallen. Von den Auftragseingängen entfallen 836 Mio. EUR auf das zweite Quartal 2026. Im Vergleich zum zweiten Vorjahresquartal entspricht dieses einer Erhöhung des Auftragseinganges um 2 %. Den stärksten Anstieg im zweiten Quartal 2026 erzielte mit 9,6 % auf 272 Mio. EUR das Segment KSB SupremeServ. Während der Auftragseingang im Segment Pumpen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,0 % auf 462 Mio. EUR stieg, verzeichnete das Segment Armaturen einen Rückgang um 10,9 % auf 102 Mio. EUR. Innerhalb des Segments Pumpen, welches ausschließlich das Geschäft mit Neupumpen beinhaltet, realisierte der Absatzmarkt Bergbau im zweiten Quartal 2026 eine Steigerung des Auftragseingangs um 15,2 %. Der Absatzmarkt Energie und die Standardmärkte erzielten einen Auftragseingang auf Vorjahresquartalsniveau. KSB hat nennenswerte Aufträge für die Raumkühlung in Rechenzentren (Data Centers) gewonnen.

Die Umsatzerlöse hat KSB im ersten Halbjahr von 1.465 Mio.EUR (2025) auf 1.471 Mio. EUR gesteigert. Negative Währungseffekte von 37 Mio. EUR haben diesen Wert belastet. Von den Umsatzerlösen entfallen 760 Mio. EUR auf das zweite Quartal 2026. Dies entspricht einem Anstieg um 0,5 % im Vergleich zum Vorjahr bzw. 6,7 % im Vergleich zum ersten Quartal 2026. Mit einem Zuwachs von 1,7 % auf 410 Mio. EUR erzielte das Segment Pumpen im zweiten Quartal das stärkste Wachstum. Während der Absatzmarkt Bergbau im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Wachstum von 29,7 % verzeichnete, wurden im Absatzmarkt Energie mit 46 Mio. EUR und in den Standardmärkten mit 339 Mio. EUR Umsatzerlöse auf Vorjahresquartalsniveau erwirtschaftet. Im Segment Armaturen hat KSB die Umsatzerlöse um 1,2 % auf 98 Mio. EUR gesteigert. Mit Umsatzerlösen von 252 Mio. EUR verzeichnete KSB SupremeServ einen moderaten Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal (-1,8 %).

Im ersten Halbjahr 2026 hat KSB ein EBIT in Höhe von 98,4 Mio. EUR (Halbjahr 2025: 108,0 Mio. EUR) erzielt. Im Vergleich zu dem im ersten Quartal 2026 erreichten EBIT von 39,8 Mio. EUR, welches einen positiven Einmaleffekt von 16,6 Mio. EUR enthielt, stieg das EBIT im zweiten Quartal auf 58,5 Mio. EUR (Q2 2025: 62,5 Mio. EUR). Auf operativer Basis entspricht dies einem Anstieg von rund 150 %. Die EBIT-Marge lag bei 7,7 % im Vergleich zu 8,3% im Vorjahresquartal. Wie im Vorjahr wurde das EBIT im zweiten Quartal 2026 durch externe Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von 5,9 Mio. EUR (Q2 2025: 6,0 Mio. EUR) belastet. Der Rückgang gegenüber dem zweiten Vorjahresquartal ist insbesondere auf das Segment Pumpen zurückzuführen. Dieses erzielte im zweiten Quartal 2026 ein EBIT von 15,8 Mio. EUR gegenüber 20,4 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Ausschlaggebend war der Ergebnisrückgang insbesondere im Absatzmarkt Petrochemie / Chemie. Während sich das EBIT im Segment Armaturen mit -1,6 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresquartal bewegte, blieb es im Segment KSB SupremeServ im zweiten Quartal 2026 mit 44,3 Mio. EUR nahezu stabil zum Vorjahresquartal. Im Vergleich zum ersten Quartal 2026 ist das EBIT im Segment KSB SupremeServ im zweiten Quartal von 31,9 Mio. EUR auf 44,3 Mio. EUR gestiegen.

"Das erste Halbjahr 2026 war erneut durch globale Disruption geprägt, maßgeblich verursacht durch den im Februar entfachten Krieg zwischen den USA und dem Iran. Dieser hat weltweit zu Investitionszurückhaltung, Preissteigerungen und vielfachen logistischen Engpässen geführt" sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung. "Angesichts der Marktschwäche in China und Europa und damit verbundenen Sparprogrammen bei Schlüsselkunden von KSB freue ich mich über den erreichten Auftragseingang. Nun gilt es, Umsatz und Profitabilität - wie in den Vorjahren - durch eine starke Produktionsleistung im zweiten Halbjahr zu sichern. Das internationale Führungsteam hat bereits frühzeitig ergebnisstützende Kostenmaßnahmen eingeleitet, die vor allem im zweiten Halbjahr wirksam werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir die zu Jahresbeginn veröffentlichte Prognose für alle drei Kennzahlen erfüllen werden."

KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.

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