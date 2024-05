KSB setzt auf Kontinuität in der Unternehmensspitze

Frankenthal (ots) - Hauptversammlung der KSB SE & Co. KGaA - Deutliches Plus bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis - 26,00 EUR Dividende pro Stammaktie - Positiver Start in das Geschäftsjahr 2024 Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat im Geschäftsjahr 2023 den höchsten Auftragseingang und Umsatz seiner Geschichte erzielt. Die EBIT-Rendite übertraf mit 7,9 % die in das Geschäftsjahr gesetzten ...

mehr