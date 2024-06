softgarden

Mehr Performance für das Recruiting

Kooperation von softgarden und Heyjobs

Berlin (ots)

softgarden und Heyjobs verkünden Partnerschaft. Kund:innen profitieren damit von innovativen Lösungen für eine bessere Performance von Stellenanzeigen und mehr Sichtbarkeit als Arbeitgeber.

Effizientere Prozesse und bessere Candidate Experience

HeyJobs ist die innovative Recruitinglösung für den engen Kandidatenmarkt in Deutschland und Österreich und laut Statista eines der führenden KI-Unternehmen. softgarden kombiniert Bewerbermanagement mit Expertenberatung für Stellenanzeigen und Reichweitenlösungen und gehört laut Fosway seit 2022 zu den Core Leadern unter den europäischen Anbietern von Talent Acquisition Suites. Die nahtlose Integration von HeyJobs in softgarden bietet den gemeinsamen Kund:innen nun die perfekte Kombination aus fortschrittlichster KI-Technologie für Stellenausschreibungen und einer hochgradig personalisierten Candidate Journey. Ab sofort sind die Produktfamilien HIRE und REACH von Heyjobs über softgarden buchbar.

HIRE: Wirksame Stellenanzeigen für alle Branchen

HIRE ist die smarte Lösung für einzelne, schwer zu besetzende Positionen. Durch Künstliche Intelligenz wird das eingesetzte Marketingbudget intelligent an die Kanäle verteilt, die auch die qualifiziertesten Kandidat:innen liefern (aus einer Auswahl von 50+ Kanälen, 1.000+ Websites und dem HeyJobs Talentpool). Dank der von Kund:innen festgelegten Vorauswahlfragen liefert HeyJobs genau die Kandidat:innen, die für die Stelle infrage kommen.

REACH: Zielgruppenspezifische Reichweite für die Karriereseite

REACH bewirbt die gesamte Karriereseite dauerhaft mit dem bewährten HeyJobs Algorithmus. Die KI lernt täglich aus Bewerbungen, Aufrufen und relevanten Performance KPIs, wodurch die Qualität der Bewerbungen mit der Dauer der Kampagne steigt. Kund:innen können auch mehrere Kampagnen für verschiedene Berufsgruppen erstellen, um die Passgenauigkeit zu erhöhen. So erhalten Sie kostengünstige und passende Bewerbungen.

Das bedeutet für Kund:innen:

Effizientere Prozesse durch die nahtlose Integration beider Angebote.

Bessere Candidate Experience: Bewerber:innen fühlen sich von Anfang an gut betreut.

Erhöhte Sichtbarkeit: Die KI-gesteuerten Tools platzieren Job-Anzeigen gezielt dort, wo sie die richtigen Kandidat:innen erreichen.

Über HeyJobs GmbH

HeyJobs ist die innovative Recruitinglösung für den knappen Kandidatenmarkt. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und zielgerichtetem Performance Marketing unterstützt diese Plattform dabei, Stellenanzeigen zu erstellen, die genau auf die Zielgruppe abgestimmt sind. Die Anzeigen werden auf bis zu 50 Online-Kanälen und mehr als 1.000 Websites verbreitet. Hochentwickelte Algorithmen verteilen das Recruiting-Budget täglich und vollautomatisch auf die Kanäle, die qualifizierte Bewerbungen generieren. So werden kosteneffizient und schnell genau die Talente erreicht, die am besten zum Unternehmen passen. Zudem fördert der benutzerfreundlichste Bewerbungsprozess auf dem Markt eine erhöhte Konversionsrate. HeyJobs ist der starke Partner, wenn es darum geht, offene Stellen durch technologische Innovationen im Recruiting schnell zu besetzen. Seit 2016 unterstützt das Team aus knapp 400 Mitarbeitern über 4.700 Kunden in Deutschland und Österreich bei der Personalgewinnung und hat bereits über 100.000 Menschen zu einem neuen Job verholfen.

www.heyjobs.de

Über softgarden e-recruiting GmbH

Auch unter schwierigen Bedingungen neue Mitarbeitende gewinnen und binden? Dafür sorgt softgarden als umfassende Recruitinglösung für Unternehmen sämtlicher Größen. Dank einer einzigartigen Kombination von digitalem Bewerbermanagement und Expertenberatung für Stellenanzeigen setzen Arbeitgeber ihre Budgets optimal ein. Sie verbessern ihre Reichweite und Wirksamkeit im Jobmarketing, sorgen für einen reibungslosen Bewerbungsprozess sowie für zufriedene Kandidaten und verkürzen ihre Einstellungszeit um die Hälfte. Kunden erhalten digitalen Anschluss an über 1.200 Jobbörsen (Multiposting) und günstige Preise für Stellenanzeigen. softgarden verschafft Pluspunkte für ein zeitgemäßes Employer Branding: Das von dem Unternehmen entwickelte Feedbackmodul verbessert den kununu-Auftritt der Kunden und macht aus Arbeitgeberbewertungen einen Wettbewerbsvorteil. Die softgarden-Karriereseite sorgt für eine schlagkräftige Präsenz im Internet - suchmaschinenoptimiert und unabhängig von Agenturen. Mit der Onboarding-Software des Unternehmens holen Arbeitgeber neue Mitarbeitende sicher an Bord, senken die Einarbeitungskosten und stärken die Bindung. Als Partner der Wahl für professionelles Recruiting ist softgarden Teil der Grupa Pracuj Capital Group, einer der führenden HR-Tech-Plattformen in Europa.

www.softgarden.com

