Scobag Privatbank AG

Roche Aktionärspool: Aufnahme der fünften Generation abgeschlossen

Basel (ots)

Die Nachkommen des Firmengründers Fritz Hoffmann-La Roche melden die Aufnahme von sieben Vertreterinnen und Vertretern der fünften Generation in den Familien-Pool. Zusammen mit Jörg und Lukas Duschmalé sind nun neun Mitglieder dieser Generation im Pool aktiv. Die stimmrechts-verbundene Aktionärsgruppe hält unverändert 72 018 000 Aktien, was 45.01 % der Inhaberaktien von Roche entspricht und bleibt damit langfristig die mit Abstand bedeutendste Aktionärin des Unternehmens. Neu setzt sich der Pool wie folgt zusammen:

- Andreas Oeri - Sabine Duschmalé-Oeri, Jörg Duschmalé, Lukas Duschmalé - Catherine Oeri - Stiftung Wolf. Diese gemeinnützige Stiftung hält Roche-Aktien der Poolfamilien. - Vera Michalski-Hoffmann, Tatiana Fabre, Kasia Barbotin-Larrieu - Maja Hoffmann, Artuma Holding AG (hält Aktien von Maja Hoffmann), Lucas Hoffmann, Marina Hoffmann - André Hoffmann, Alexander Hoffmann, Frederic Hoffmann, Isabel Hoffmann

Insgesamt gehören dem Pool damit sechs Mitglieder der vierten und neun Mitglieder der fünften Generation an. Bereits 2009 wurde der Pool auf unbegrenzte Zeit verlängert. Damit und mit der Aufnahme der fünften Generation in den Pool unterstreicht die Aktionärsgruppe ihren Willen, die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Unternehmens langfristig zu erhalten und damit wichtige Voraussetzungen für den künftigen Erfolg von Roche zu schaffen.

Dazu sagt André Hoffmann, Sprecher des Familienpools und Verwaltungsrats-Vizepräsident von Roche: «Wir fühlen uns dem Erbe des Firmengründers Fritz Hoffmann-La Roche verpflichtet. Es ist für uns darum eine grosse Freude, dass nun neun Mitglieder der nächsten Generation in unserem Pool vertreten sind. Wir können so unserem Unternehmen die Sicherheit geben, dass sich unsere Familien wie seit über 120 Jahren auch in den kommenden Jahrzehnten zur Stabilität im Aktionariat von Roche bekennen. Dies schafft die Grundlage, dass sich das Unternehmen weiterhin langfristig ausrichten kann. Gerade für Forschung und Entwicklung im Pharma- und Diagnostikgeschäft ist diese Langfristigkeit ein entscheidender Erfolgsfaktor.»

Pressekontakt:

Kontakt:



Allfällige Medienanfragen sind ausschliesslich zu richten an:



Daniel Jirasko

Sekretär des Roche-Aktionärspools

Scobag Privatbank AG

Gartenstrasse 56

4010 Basel

Telefon: +41 61 205 12 12

Mobile: +41 76 391 59 79

daniel.jirasko@scobag.ch

Original-Content von: Scobag Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell