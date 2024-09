Apaton Finance GmbH

dynaCERT Inc. President Bernd Krüper über Wasserstoff, Flottenbetreiber, ESG, Dieselmotoren und Aktienkurs

dynaCERT Inc. (WKN: A1KBAV, ISIN: CA26780A1084) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das eine Wasserstofftechnologie zur Nachrüstung von Dieselmotoren entwickelt hat, die den Kraftstoffverbrauch und Ausstoß von Schadstoffen sowie Treibhausgasen deutlich reduziert. Die sogenannte HydraGEN(TM)-Technologie nutzt ein proprietäres, patentiertes Elektrolysesystem, um destilliertes Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten, und den Wasserstoff zur umweltfreundlicheren und kraftstoffreduzierten Verbrennung zum Einsatz zu bringen. Diese Technologie für den Umweltschutz ist bereits verfügbar und in ersten Installationen im Einsatz.

Der deutsche Topmanager Bernd Krüper ist seit Sommer 2024 für den Wasserstoffpionier in der Position als President und Director tätig. Während seiner 30jährigen Berufskarriere hat der Schwabe bei namhaften Unternehmen wie Daimler, HATZ, MTU, Rolls-Royce und Tognum gearbeitet. In unserem Interview erhalten wir Einblicke in die Pläne des erfahrenen Branchenexperten.

"Für einen LKW, wie Sie ihn aus der Transportbranche kennen, ist das HydraGEN-Gerät in einem Gehäuse, das an den Anblick eines Tower-PCs erinnert. Das Gerät wird am Fahrzeug fixiert und erzeugt bei laufendem Motor aus destilliertem Wasser durch Elektrolyse Wasserstoff. Das Gas wird dann über eine Leitung dem Verbrennungsmotor hinzugefügt. Dadurch wird der Wirkungsgrad verbessert, was letztlich dazu führt, dass sich der Treibstoffverbrauch verringert und der Schadstoffausstoß sinkt. Bei zahlreichen Pilotprojekten rund um den Globus wurden Einsparungen beim Treibstoffverbrauch von 5 % bis 15 % ermittelt. Das ist erheblich. Der Tank des destillierten Wassers im Gerät hat ein Volumen von zwei Litern, die üblicherweise für 80 Betriebsstunden ausreichen. Sobald der Tank des destillierten Wassers leer ist bzw. ausreichend davor, wird automatisch bzw. telemetrisch darauf hingewiesen," beschreibt Krüper die Funktion der HydraGEN-Technologie im Einsatz.

