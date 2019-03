Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verdacht der Kindeswohlgefährdung in Schwerin

Schwerin (ots)

Die Kripo Schwerin ermittelt gegen ein Elternpaar wegen des Verdachts der Verletzung der Führsorgepflicht.

Die Polizei wurde am heutigen frühen Morgen durch Anwohner in der Newtonstraße informiert. Seit einiger Zeit schrie ein Kleinkind ununterbrochen. Die Beamten trafen gegen 03.30 Uhr vor Ort ein. Aus einer Wohnung im Erdgeschoss war immer noch deutlich das Schreien des Kindes zu hören. In der Wohnung brannte Licht, die Klingel war abgestellt, auf mehrfaches Klopfen reagierte niemand.

Die Beamten kletterten auf dem Balkon, um in die Wohnung zu gelangen, dies misslang jedoch. Zum Einsatz kam jetzt die Berufsfeuerwehr, die Balkontür wurde geöffnet.

Außer dem Kind befanden sich keine weiteren Personen in der Wohnung. Der 2-jährige Junge wurde durch die Beamten versorgt. Er war aufgeregt aber äußerlich unverletzt.

Der Kinder und Jugendnotdienst wurde informiert, die Mitarbeiter übernahmen die weitere Fürsorge für das Kind.

Die 22-jährige Mutter meldete sich gegen 05.00 Uhr bei der Polizei, weil das Kind nicht mehr in der Wohnung war. Wo sie sich in ihrer Abwesenheit aufgehalten hatte, ist nicht bekannt.

Das Jugendamt Schwerin wurde informiert, das Kind befindet sich derzeit weiter in der Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell