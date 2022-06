POL-DN: Einbruch in Festheim

Langerwehe/Essen (ots) - Der Tatverdächtige, der gestern Angestellte einer Bank in Langerwehe mit einem Messer bedrohte und anschließend flüchtete (siehe Meldung vom 13.06.2022, 15:37 Uhr "Versuchter Raub in Langerwehe"), wurde heute Morgen durch Kräfte der Bundespolizei in Essen vorläufig festgenommen. Der 30-Jährige, der in Eschweiler gemeldet ist, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Rückfragen bitte an: ...

