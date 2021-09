Polizei Düren

POL-DN: Zeugen für Verkehrsunfall in Jülich gesucht

Jülich (ots)

Am Freitag, den 27.08.2021, kam es auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Jülich zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher einfach davon fuhr. Die Polizei sucht nun nach einem Zeugen, der die Situation beobachtet haben soll.

Gegen 11:05 Uhr befuhren zwei Autofahrer den Parkplatz eines Hotels, welches an der Bahnhofstraße liegt. Als der Fahrer des vorderen Autos eine Parklücke fand, setzte er zurück um einparken zu können. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem dahinter fahrenden Wagen. Die beiden Fahrer diskutierten kurz, dann winkte der Einparkende ab, setzte sich wieder in sein Auto und fuhr davon.

Angeblich beobachtete ein Zeuge die Szene und notierte sogar das Kennzeichen des Davonfahrenden. Zwar ist der Fahrzeughalter ermittelt, jedoch bittet die Polizei den Zeugen, sich zur Klärung des Sachverhaltes unter der 02421 949-5230 mit der sachbearbeitenden Beamtin in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell