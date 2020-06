Polizei Düren

POL-DN: Gestohlener Pkw wieder aufgetaucht

Langerwehe (ots)

Der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Jüngersdorf entwendete Mercedes konnte in den Niederlanden sichergestellt werden.

In unserer gestrigen Pressemeldung "Pkw aus der Einfahrt gestohlen" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4633297) berichteten wir über einen Wohnungseinbruch, bei dem unter anderem ein Auto aus der Einfahrt entwendet wurde. Der gestohlene rote Mercedes konnte bereits gestern in den Niederlanden von der dortigen Polizei aufgefunden und sichergestellt werden. Die Fahndung nach dem Fahrzeug ist somit eingestellt. Die Suche nach den Tätern dauert an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell