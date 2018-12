RLS NORD: Leck: Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Harrislee (ots) - (do) In der Nacht zu heute wurde in Leck (Kreis NF) bei einem Verkehrsunfall ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde der 29-jährige Nordfriese kurz nach 02:00 Uhr in der Flensburger Straße aus noch ungeklärter Ursache von einem aus Richtung Ortsmitte kommenden Pkw erfasst.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Flensburg wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs noch in der Nacht ein Sachverständiger hinzugezogen.

