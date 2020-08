Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Beamte der Bundespolizei bei Widerstandshandlungen leicht verletzt

Offenburg (ots)

Heute gegen 12:00 Uhr wurden zwei Beamte der Bundespolizei bei einer lagebildabhängigen Kontrolle in der Unterführung des Bahnhofs Offenburg leicht verletzt. Ein 43-jähriger Mann aus Kamerun weigerte sich auszuweisen und da eine Feststellung seiner Personalien vor Ort nicht möglich war, sollte er mit zur Dienststelle genommen werden. Nach zunächst lautstarken Unmutsäußerungen, hielt er sich an einem Geländer fest und widersetzte sich so den polizeilichen Maßnahmen. Erst durch die Unterstützung einer weiteren Streife und weiterhin heftiger Gegenwehr, gelang es, dem Mann Handfesseln anzulegen und ihn zur Dienststelle zu verbringen. Dort konnten dann die Personalien des bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes festgestellt werden. Durch die Widerstandshandlungen zogen sich zwei Beamte Schürfwunden an den Händen zu und mussten ärztlich versorgt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 43-Jährige die Dienststelle wieder verlassen und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

