Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unbekannte stehlen mehrere Hundert Meter Kupferkabel/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Unbekannte entwendeten aus dem Güterbahnhof in Offenburg über 900 Meter Kupferkabel. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zu möglichen Tätern liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Der Tatzeitraum kann auf den 11. Februar 2019 bis zum 14. Februar 2019 eingegrenzt werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann oder wer in diesem Zusammenhang eine verdächtige Wahrnehmung gemacht hat wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

