Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Koffer: Polizeieinsatz und Zugverspätungen

Bernburg (ots)

Am Sonntag, den 10. September 2023 informierte ein aufmerksamer Zeuge am Bahnhof Bernburg gegen 19:30 Uhr die Bundespolizei über ein herrenloses Gepäckstück an selbigen Bahnhof. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Landes- sowie Bundespolizei nahmen sich dem Sachverhalt an und verlegten umgehend zum Ereignisort. Der Werkzeugkoffer stand auf Bahnsteig eins und der Inhalt des aufgefundenen Gepäckstücks war nicht einsehbar. Demnach wurden der Bahnhof selbst als auch die Bahngleise für den nachfolgenden Zugverkehr gesperrt und ein Diensthundeführer mit einem Sprengstoffspürhund der Bundespolizei angefordert. Der vierbeinige Kollege zeigte bei der Absuche des Gepäckstückes kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten, folglich wurde es geöffnet. In diesem befanden sich lediglich leere Verpackungen. Die Personalien des bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen vermeintlichen Kofferbesitzers konnten ermittelt werden. Das Gepäckstück wurde Mitarbeitern der Bahn übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die veranlassten Sperrungen gegen 21:25 Uhr wieder aufgehoben. Durch die einstündige Gleissperrung erhielten drei Züge insgesamt 85 Minuten Verspätung. Zwei Nahverkehrszüge fielen teilweise aus. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

