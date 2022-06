Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahren ohne gültigen Fahrschein in mehreren Fällen - Mann muss ins Gefängnis

Halle (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 15. Juni 2022 wurde im Hauptbahnhof Halle (Saale) ein Mann durch die Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungs-system wurde bekannt, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt, seit August 2019 per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Der 27-Jährige wurde wegen Erschleichen von Leistungen in drei Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 700 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen verurteilt. Er stellte sich weder dem Strafantritt, noch zahlte er die geforderte Summe. Somit erging der Haftbefehl. Dieser wurde dem Gesuchten durch die eingesetzte Streife eröffnet. Da der Deutsche den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt in Halle verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell