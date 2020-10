Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Kinder legen mit Sand gefüllte Cola-Dosen auf die Gleise

Oschersleben (ots)

Am Samstag, den 10. Oktober 2020 informierte ein aufmerksamer Zeuge die Bundespolizei gegen 18:15 Uhr über mehrere Kinder, die am Bahnhof Oschersleben Cola-Dosen auf die Gleise legten. Diese befüllten sie zuvor mit Sand. Die Bundespolizei in Halberstadt kontaktierte daraufhin sofort die Notfallleitstelle der Bahn, die wiederum den Lokführer eines herannahenden Zuges über den Sachverhalt in Kenntnis setzte und warnte. Dadurch nahm der Lokführer die Hindernisse rechtzeitig wahr, konnte den Zug anhalten und die Dosen aus dem Gleisbereich beräumen. Zeitgleich fuhr jeweils eine Streife der Landes- und Bundespolizei den Ereignisort an. Die drei Kinder wurden angetroffen und eindringlich über die möglichen Folgen ihres Handelns belehrt. Im schlimmsten Fall hätte es zur Entgleisung des Zuges kommen können. Welchen Gefahren sie sich selbst arglos ausgesetzt haben, war den 12- und 13-jährigen Mädchen sowie den 13-jährigen Jungen ebenfalls nicht bewusst. Die Bundespolizisten wiesen die Drei vehement auf die Gefahren hin, die von Bahnanlagen ausgehen und informierten die jeweiligen Erziehungsberechtigten. Durch das Ereignis hatte der betroffene Zug fünf Minuten Verspätung. Andere Züge wurden nicht beeinflusst. Ein Präventionsbeamter der Bundespolizeiinspektion Magdeburg wird mit den Kindern nochmals Kontakt aufnehmen und sie erneut dafür sensibilisieren, dass Bahnanalagen keine Spielplätze sind.

