Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr - Bundespolizisten nehmen 50-Jährige fest

Magdeburg (ots)

Am 12. Mai 2020, gegen 10:00 Uhr stellten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Magdeburg eine verwirrt wirkende 50-jährige Frau fest. Bei der Überprüfung ihrer Personalien im polizeilichen Informationssystem wurde festgestellt, dass gegen die Rumänin ein Untersuchungshaftbefehlt des Amtsgerichtes Tiergarten vorlag. Sie ist allein hier mit insgesamt dreizehn Straftaten wie Betrug, Diebstahl und Erschleichen von Leistungen auffällig geworden. Wegen Fluchtgefahr wurde von diesem Gericht der Untersuchungshaftbefehl erlassen. Zusätzlich wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaften Potsdam, Leipzig, Braunschweig und Kiel den Aufenthaltsort der 50-jährige Frau wegen ähnlich gelagerter Straftaten ersuchten. Dementsprechende Mitteilungen wurden an die jeweiligen Staatsanwaltschaften gesteuert. Die Verhaftete wurde durch die Bundespolizei nach Berlin gebracht. Hier wurde sie einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft bestätigte. Bis zum Beginn der Verhandlung wird sie daher in einer Justizvollzugsanstalt verweilen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell