Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Volksverhetzung und Angriff gegen Bundespolizisten durch HFC-Fans am Hauptbahnhof Halle

Halle (ots)

Am Samstag den 25. Mai 2019, kurz nach 22:00 Uhr betraten sechs Fußballanhänger des Halleschen Fußballclubs den Einkaufsmarkt auf dem Hauptbahnhof in Halle. Die sechs Männer brüllten schon bei Betreten des Marktes lautstark herum. Bei Erblicken von drei Personen mit Migrationshintergrund wurden diese bezüglich ihrer Hautfarbe lautstark und im Sprechgesang beleidigt. Die drei Betroffenen verließen sofort den Markt und konnten nicht mehr namentlich festgestellt werden. Bundespolizisten nahmen die Personalien von den HFC-Fans im Alter zwischen 20 und 26 Jahren auf. Bei der Identitätsprüfung griff ein 20-Jähriger einen Bundespolizisten unvermittelt an. Der Angriff konnte abgewehrt werden. Bei der Fesselung des 20-Jährigen griff ein weiterer Fan den Beamten von hinten an. Dieser Angriff wurde durch weitere hinzugeeilte Bundespolizisten abgewehrt. Insgesamt erfuhren die Beamten bei den polizeilichen Maßnahmen einen massiven Widerstand durch die Männer. Die Täter erhalten Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Volksverhetzung.

