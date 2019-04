Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt 39-Jährigen mit 2,3 Promille - zwei Monate Gefängnis

Dessau (ots)

Am späten Montagabend, den 29. April 2019, gegen 22:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dessau einen 39-jährigen Mann. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vorlag. Wegen Erschleichens von Leistungen in zwei Fällen wurde der Mann im August 2018 durch das Amtsgericht Dessau-Roßlau zu zwei Monaten Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Da der 39-Jährige sich seiner Haftstrafe nicht stellte, erging zu Beginn dieses Jahres der Haftbefehl. Auf der Dienststelle wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 2,3 Promille gemessen. In seinen mitgeführten Sachen wurden die Beamten weiter fündig. So stellten sie eine geringe Menge Marihuana fest und anschließend sicher. Der 39-Jährige wurde durch die Bundespolizisten an die Justizvollzugsanstalt Halle übergeben. Hier wird er die nächsten zwei Monate verbleiben müssen. Zudem erhält er eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

