Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Über 200 Ecstasytabletten bei 34-Jährigen sichergestellt

Halle (Saale) (ots)

Am Samstagmorgen, den 27. April 2019, gegen 06:25 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf dem Hauptbahnhof in Halle einen 34-jährigen Mann. Eine Nachschau in dem mitgeführten Rucksack des Mannes brachte eine Vielzahl von unterschiedlichen Drogen zum Vorschein. So stellten die Beamten 1,15 Gramm vermutlich Amphetamin, über 200 Ecstasy-Tabletten, vier LSD-Trips (Halluzinogene) sowie Drogenutensilien fest und anschließend sicher. Die Drogen seien lediglich für den Eigenbedarf, so der 34-Jährige. Weiter wollte er sich nicht gegenüber den Beamten äußern. Der Mann erhält eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

