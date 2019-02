Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Halle, Bernburg (ots)

Einsatzkräfte des Bundespolizeirevieres Halle vollstreckten am gestrigen Montag, den 25. Februar 2019 und in den heutigen frühen Morgenstunden Haftbefehle.

So ging den Bundespolizisten am Montag, gegen 16:30 Uhr, am Bernburger Bahnhof ein 37-Jähriger ins Netz. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien im Datenbestand der Polizei ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag. Durch das Amtsgericht in Magdeburg wurde der Mann zu einer Strafe von 500 Euro oder 25 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. 200 Euro seiner Strafe beglich der 37-Jährige bereits im Januar dieses Jahrs. Die offenen 300 Euro Geldstrafe konnte er auch am gestrigen Tag nicht aufbringen und wurde durch die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht. Hier wird er die nächsten 12 Tage verbleiben müssen.

Heute Morgen hatte ein 29-Jähriger am Hallenser Hauptbahnhof weniger Glück. Er wurde ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Halle verbracht. Allerdings verbleibt er dort die nächsten 65 Tage. Der Mann wurde durch die Staatsanwaltschaft Leipzig per Haftbefehl und Aufenthaltsermittlung gesucht. Er wurde wegen Diebstahlshandlungen im März 2018 durch das Amtsgericht in Leipzig zu einer Strafe von 845 Euro oder 65 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Der Mann zahlte weder die geforderte Geldstrafe, noch stellte er sich dem Strafantritt. So erging zum Jahresbeginn 2019 der Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Leipzig. Da der Verhaftete auch heute die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizisten ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht. Der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde der neue Aufenthaltsort des 29-Jährigen mitgeteilt.

