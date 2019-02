Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Spucker packt Zugbegleiter am Kragen

Schönebeck, Halle (ots)

Am Samstagnachmittag, den 23. Februar 2019, gegen 15:30 Uhr, wurde das Bundespolizeirevier in Halle über eine stark alkoholisierte Person im Zug auf der Strecke Halberstadt nach Halle Hauptbahnhof informiert. So hörte diese im Zug lautstark Musik, verschüttete Bier und spuckte an die Scheiben des Zuges. Nach ungehörten Ermahnungen stellte der Zugbegleiter dem 29-jährigen Verunreiniger eine schriftliche Zahlungsaufforderung zur Reinigung des Zuges aus. Daraufhin stürmte der 29-Jährige aufgebracht in dessen Richtung, packte ihn am Kragen und beschimpfte ihn mit ehrverletzenden Worten. Der 35-jährige Zugbegleiter konnte sich losreißen und informierte die Bundespolizei. Eine Streife stellte den 29-Jährigen am Ankunftsgleis am Hallenser Hauptbahnhof. Zur Feststellung seiner Identität wurde der Unruhestifter mit auf die Dienststelle genommen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,06 Promille gemessen. Auf der Wache beleidigte der Betrunkene die Beamten massiv. Zudem bedrohte er die Einsatzkräfte "Ich werde Euch töten". Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell