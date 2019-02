BPOLI MD: Bundespolizei sucht Fahrradeigentümer

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Am 16. November 2018 wurde durch eine Streife des Bundespolizeirevieres Magdeburg ein Fahrrad am Magdeburger Hauptbahnhof bei einem 32-jährigen Mann sichergestellt, der nicht der rechtmäßige Eigentümer war. Eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde veranlasst. Die Bundespolizei sucht nun nach dem Eigentümer des Fahrrades (siehe angefügtes Foto). Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Bulls/ Sport in den Farben silbern und schwarz. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter Tel.: 0391/ 56549555, unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800/ 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Das Fahrrad kann dann ggf. persönlich unter der Vorlage eines Eigentumsnachweises abgeholt werden.

