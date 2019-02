Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 36-Jähriger am Hauptbahnhof Magdeburg mit Drogen gestellt

Magdeburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 14. Februar 2019, gegen 13:30 Uhr stellte eine Streife des Bundespolizeireviers Magdeburg einen 36-jährigen Mann am Magdeburger Hauptbahnhof fest. Der Mann wurde angesprochen, da er den Bundespolizisten durch Ausfallerscheinungen, die auf einen Drogenkonsum schließen ließen, auffiel. In der Hosentasche des Mannes stellten die Beamten ein szenetypisches Cliptütchen fest. Bei dem Inhalt handelt es sich vermutlich um Crystal Meth. Die Drogen wurden durch die Bundespolizisten sichergestellt. Der 36-Jährige wird sich nun wegen dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

