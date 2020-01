Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten nehmen psychisch Kranken in Gewahrsam

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag stahl ein 57-Jähriger eine Flasche Eistee in einem Geschäft im Erfurter Hauptbahnhof, Schadenshöhe knapp über zwei Euro. Zuvor hatte der Mann bereits Reisende belästigt. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei sowie bei anderen Polizeibehörden war der 57-Jährige schon mehrfach durch Straftaten aufgefallen. Für den Erfurter Hauptbahnhof hatte er ein Hausverbot. Auf Grund seines Zustandes sowie der Vielzahl begangener Straftaten ordnete eine Bereitschaftsrichterin Gewahrsam nach dem Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen für den ohne festen Wohnsitz Lebenden an. Die Beamten brachten den Mann daraufhin in die Psychiatrische Klinik des Katholischen Krankenhauses.

