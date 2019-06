Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei findet Drogen im Briefkasten

Erfurt (ots)

Unbekannte werfen Drogen in Briefkasten der Bundespolizei. Nicht schlecht schaute eine Mitarbeiterin der Bundespolizeiinspektion Erfurt, als sie heute Früh den Briefkasten der Dienststelle leerte. Dabei fand sie eine Metalldose, deren Inhalt ihr verdächtig vorkam. Zu Recht, in der Dose befand sich eine geringe Menge Marihuana. Wer das Betäubungsmittel in den Briefkasten warf, ist bislang nicht geklärt. Der Eigentümer kann sich gerne bei der Bundespolizei melden, Anzeige inklusive.

