Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Anzeige wegen Adrenalin

Erfurt (ots)

"Einmal ins Blut ausgeschüttet, vermittelt Adrenalin eine Herzfrequenzsteigerung" heißt es bei Wikipedia im entsprechenden Artikel zu dem Hormon. Und weiter: "Adrenalin ist ein Stresshormon und schafft als solches die Voraussetzungen für die rasche Bereitstellung von Energiereserven, die in gefährlichen Situationen das Überleben sichern sollen." In der Medizin findet Adrenalin vor allem als Notfallmedikament Anwendung. Bei extremer sportlicher Tätigkeit wird es freigesetzt und bewirkt Effekte, die sprichwörtlich süchtig machen können. Es ist verschreibungspflichtig. Dagegen hatte eine 34-jährige Deutsche verstoßen, die gestern Abend von einer Streife der Bundespolizei im Erfurter Hauptbahnhof kontrolliert wurde. Die Frau hatte eine Ampulle Adrenalin dabei und konnte den Besitz nicht durch ein ärztliches Dokument legitimieren. Aus dem Grund bekam die in Sömmerda Wohnende eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Gesetz über den Verkehr von Arzneimitteln.

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Erfurt

Michael Oettel

Telefon: 0361 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell