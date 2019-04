Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Armenier mit gefälschter ID-Karte

Eisenach / Erfurt (ots)

Bundespolizisten kontrollierten heute Vormittag einen Reisenden in einer Regionalbahn, die sich auf der Fahrt von Eisenach in Richtung Erfurt befand. Der Mann wies sich mit einer rumänischen ID-Karte aus, bei der die Beamten den Verdacht hatten, dass diese gefälscht ist. Dazu befragt gab der Mann schnell zu, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelt. Die Beamten nahmen ihn zur Feststellung seiner Identität mit zur Dienststelle. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 27-jährigen armenischen Staatsbürger handelt, der schon mehrfach mit falschen Identitäten in Erscheinung getreten ist. Der 27-Jährige bekam eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Wussten Sie schon, die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Erfurt

Michael Oettel

Telefon: 0361 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell