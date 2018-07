POL-NE: Kripo ermittelt nach Tageswohnungseinbruch

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor! Nutzen Sie das kostenlose Beratungsangebot der Polizei am 12. und 18.07.2018. (Symbolbild: Polizei NRW) Bild-Infos Download

Neuss-Weckhoven (ots) - Ein Reihenhaus an der Bernhard-Lichtenberg-Straße war am Sonntag (08.07.) Ziel von Tageswohnungseinbrechern. Sie entwendeten in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:40 Uhr, nach ersten Erkenntnissen, Kameras und einen Laptop. Das Diebesgut wurde offensichtlich in einer Sporttasche abtransportiert. Wie die Täter in das Haus gelangten, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131300-0 entgegen.

Übrigens: Mehr als 40 Prozent aller Wohnungseinbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken - nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Kompetente und kostenlose Tipps von Experten der Kriminalpolizei bekommen Sie bei der "Beratung am Abend" - bei diesem Termin dreht sich alles um die Frage "Wie kann ich mich bestmöglich vor Wohnungseinbrechern schützen?"

Wann: Mittwoch, 18.07.2018, 18 Uhr (Anmeldung unter Telefon 02131 3000 erforderlich).

Für Bürgerinnen und Bürger, die abends keine Zeit haben, bietet das Kriminalkommissariat Kriminalitätsvorbeugung und Opferschutz einen Beratungstermin am frühen Nachmittag an und zwar am

Donnerstag, 12.07.18, 13:30 Uhr (Anmeldung unter Telefon 02131 3000 erforderlich). Wo: Polizeigebäude, Jülicher Landstraße 178, 41464 Neuss

Schieben Sie Einbrechern - gemeinsam mit der Polizei - einen Riegel vor!

