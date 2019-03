Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Polizeiauto entlarvt Dieb

Arnstadt (ots)

Weil er ein Fahrzeug der Bundespolizei sah, floh ein mutmaßlicher Dieb.

Eine Streife der Bundespolizei war mit ihrem Einsatzfahrzeug heute Nacht kurz vor 3:00 Uhr in Arnstadt unterwegs. Als ein Mann das Polizeiauto erkannte, flüchtete dieser spontan in den Innenhof eines Gebäudekomplexes. Seinen Rucksack sowie eine gefüllte Einkaufstüte ließ er dabei zurück. In der Tüte befanden sich neuwertige und noch verpackte Fahrradzubehörartikel sowie Werkzeuge. Außerdem fanden die Beamten ein Ziptütchen mit einer geringen Menge Betäubungsmittel kristalliner Substanz. Und auch die Person konnte gestellt werden. Bei dieser handelt es sich um einen 33-jährigen Deutschen, gegen den die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet haben. Wo die Fahrradzubehörartikel möglicherweise entwendet wurden, konnte bislang nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden durch die Polizei des Freistaates Thüringen geführt.

