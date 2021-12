Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Überwachungskamera überführt unbekannte Schlägerin

Leipzig (ots)

Bereits am Mittwochnachmittag wurde eine 17-Jährige im Leipziger Hauptbahnhof von einer unbekannten Frau auf den Hinterkopf geschlagen. Da dieser Schlag bei ihr zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Schmerzen auslöste, ging sie weiter.

Am nächsten Tag erstattete sie dann Anzeige bei der Polizei in Löbau. Die Beamten informierten die Bundespolizei in Leipzig. Die 17 -Jährige nannte die ungefähre Tatzeit und den Tatort im Leipziger Hauptbahnhof. Außerdem konnte sie eine mögliche Tatverdächtige beschreiben.

Mit diesen Angaben sichteten die Bundepolizisten die Kameraaufnahmen und wurden schnell fündig. Als Tatverdächtige erkannten sie eine polizei- bekannte 33 -jährige Deutsche.

Die Bundespolizei Leipzig übernimmt die weiteren Ermittlungen in diesem Körperverletzungsverfahren.

