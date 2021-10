Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Bundespolizei sucht Zeugen

Leipzig (ots)

Am Samstagnachmittag warfen Unbekannte im Bereich der Schlachthofbrücke Baustellenteile und Autoreifen auf die Gleise. Eine stadtauswärts fahrende S-Bahn erfasste die Hindernisse zwischen den Haltepunkten Leipzig MDR und Leipzig Völkerschlachtdenkmal und schleifte sie mehrere Meter mit. Dabei wurde das Triebfahrzeug beschädigt.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und sucht Zeugen, die am 09. Oktober 2021, in der Zeit von 14:00 Uhr - 15:10 Uhr im Bereich der Schlachthofbrücke/Tunneleinfahrt am Panometer Personen gesehen haben, die gegebenenfalls Baustellenteile bei sich hatten.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizei selbst unter 0341/99799-0 entgegen.

