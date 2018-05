BPOLI C: Zeugen gesucht - Elektrorollstuhl am Freiberger Bahnhof gestohlen

Freiberg (ots) - Mitarbeiter des Service Point Bahnhof Freiberg verständigten gestern die Beamten der Bundespolizeiinspektion Chemnitz und teilten mit, dass einem 58-jährigen Deutschen sein Elektrorollstuhl gestohlen wurde.

Nach Angaben des Geschädigten stellte dieser am 01.05.2018 gegen 14:30 Uhr seinen Elektrorollstuhl vor dem Servicepoint des Bahnhof Freiberg ab, schloss diesen an (elektronische Verrieglung) und fuhr mit der Bahn Richtung Leipzig. Als er am 03.05.2018 gegen 14:30 Uhr aus Leipzig zurück kam, musste er feststellen, dass sein Rollstuhl weg war. Er meldete den Vorfall den Mitarbeitern des Service Point, welche anschließend die Bundespolizei verständigten.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder der Tathandlung geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer der Bundespolizeiinspektion Chemnitz 0371 4615105 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

