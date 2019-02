Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ermittlungen wegen unerlaubter Einreise

Zittau (ots)

Am 26. Februar 2019 gegen 11:30 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Zittau von der Ausländerbehörde informiert, dass bei ihnen ein afghanischer Staatsangehöriger vorstellig wurde, welcher keinerlei Papiere mit sich führte. In der Ausländerbehörde nahmen sich die Bundespolizisten der Person an. Eine erste Befragung ergab, das er von Österreich kommend über München und dann weiter mit dem Zug bis nach Zittau reiste. Eine Durchsuchung seiner Sachen brachte dann allerdings ein Dokument zum Vorschein aus dem hervorgeht, dass er sich bereits eine längere Zeit in Schweden aufgehalten hatte. Die Ermittlungen hinsichtlich der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts nach dem Aufenthaltsgesetz wurden durch die Bundespolizei eingeleitet. Alle weiteren Maßnahmen werden durch die Ausländerbehörde veranlasst.

