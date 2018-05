BPOLI EBB: Zahlung der Geldstrafe durch Freund rettet Mann vor Haft

Bautzen (BAB4-Rastplatz Oberlausitz) (ots) - Am 29. April 2018 nahm die Bundespolizei auf dem Rasthof "Oberlausitz Süd" an der Bundesautobahn 4 einen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Er war mit einem in Bulgarien zugelassenen Ford Transit unterwegs als er gegen 04:00 Uhr durch eine Streife des Bundespolizeireviers Bautzen gestoppt wurde. Der 44-jährige bulgarische Mann wurde durch die Münchner Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls gesucht und sollte eine Geldstrafe in Höhe von 970,00 Euro zahlen oder, sollte er den Betrag nicht aufbringen können, eine 30-tägige Haftstrafe verbüsen.

Dem Mann gelang es aber, einen Bekannten zu benachrichtigen, der für ihn den Betrag auf einer Polizeidienststelle einzahlte. Im Anschluss wurde der Bulgare wieder auf freien Fuß gesetzt.

