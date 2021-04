Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit dem Firmenfahrzeug aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Görlitz, BAB 4 (ots)

Auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf stoppte am Montagabend eine Streife der Bundespolizei einen in Richtung Dresden fahrenden Augsburger Opel. Auf die Frage nach dem Führerschein erklärte der polnische Fahrer (47), dass das Dokument in seinem privaten Auto liegen würde. Wie sich kurz darauf herausstellte, hatte der 47-Jährige hinter dem Lenkrad des Firmenfahrzeuges Platz genommen, obwohl ihm keine Fahrerlaubnis zugeteilt wurde. Der Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz wurde angezeigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell