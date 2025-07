Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker

Bonn (ots)

Trickdiebe und Betrüger versuchen immer wieder an die Ersparnisse von Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Unter verschiedenen Vorwänden nehmen die Täter per Schockanruf oder als falsche Polizisten Kontakt zu ihren Opfern auf oder nutzen andere Maschen, um Einlass in die Wohnungen der Geschädigten zu erlangen und sie dann in einem unbeobachteten Moment zu bestehlen oder Mittätern Einlass zu gewähren. In Bonn-Duisdorf verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann am Dienstag (08.07.2025) Zutritt zur Mehrfamilienhauswohnung einer 75-jährigen Frau, nachdem er angegeben hatte, Leitungen in der Wohnung als angeblicher Mitarbeiter eines Wasserversorgers überprüfen zu müssen. Zur Tatzeit zwischen 12:00 Uhr und 12:20 Uhr begleitete die Geschädigte den Unbekannten auch in den Keller des Hauses, da dieser vorgegeben hatte, auch dort die Wasserhähne kontrollieren zu müssen. Diesen Zeitraum nutzten zwei mutmaßliche Mittäter des Mannes, um sich Zugang zur Wohnung der Seniorin zu verschaffen. Sie entwendeten einen Möbeltresor mit dem Schmuck der Frau und verließen die Wohnung. Wenig später ging dann auch der falsche Wasserwerker aus dem Haus. Zeugen beobachteten die drei Männer im Anschluss auf der Weißstraße, von wo aus zwei in Richtung Schmittstraße und einer in Richtung Flemingstraße gingen. Kurz darauf bemerkte die Geschädigte den Trickdiebstahl und verständigte die Polizei. Die drei Unbekannten konnten jedoch im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Der angebliche Handwerker wird wie folgt beschrieben: Etwa 30-35 Jahre alt - ca. 1,70-1,75 m groß - schwarze Haare, an den Seiten kürzer - bekleidet mit dunklem T-Shirt, dunkler Weste mit roten Applikationen, blauer Jeans, blauen Sneakern und blauen Arbeitshandschuhen - dunklerer Hautteint.

Einer der Mittäter wird von Zeugen als 30-35 Jahre alt, 1,85 m groß, mit kurzen, schwarzen Haaren und dunklerem Hautteint beschrieben und soll eine dunkelblaue Jacke und blaue Jeans getragen haben. Der zweite Begleiter kann nur als 1,75-1,80 m groß und mit dunkler Weste und Arbeitskleidung beschrieben werden.

Wie sich im Rahmen erster Ermittlungen herausstellte, soll ein Mann mit blauen Handschuhen kurz zuvor auch in der Alte Straße unter dem gleichen Vorwand versucht haben, in ein Haus zu gelangen. Hier wurde dem Unbekannten jedoch nicht geöffnet. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer die beschriebenen Personen am Dienstag in Duisdorf beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK24.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden. Diese warnen außerdem erneut vor dieser Masche:

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen.

Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Türsperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung oder den Hausmeister an, ob alles seine Richtigkeit hat.

Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn telefonisch nach.

Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen eine Person verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell