Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Donnerstag (19.10.2023) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Steubenring" in Plittersdorf zu einem versuchten Wohnungseinbruch.

In der Tatzeit zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Treppenhaus des Hauses und versuchten die Tür einer Hochparterrewohnung aufzuhebeln. Die Unbekannten verließen den Ort des Geschehens letztlich unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissart 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Zudem appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell