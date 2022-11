POL-BN: Bonn-Castell: Verkehrsunfallflucht - 17-jährige Radfahrerin angefahren

Bonn (ots) - In der Nacht zu Sonntag (13.11.2022), gegen 02:05 Uhr, kam es am Berliner Platz zu einem versuchten Straßenraub. Nach bisherigem Sachstand sprachen zwei bislang unbekannte Männer den 26-Jährigen Geschädigten und seinen 24-jährigen Begleiter an und fragten nach einer Zigarette. Einer der beiden soll ...

