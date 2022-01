Polizei Bonn

POL-BN: Korrekturmeldung: Unbekannte hob Geld mit gestohlener Karte ab - Wer kennt diese Frau?

Bad Honnef (ots)

Korrektur unserer Meldung vom 27.01.2022, 08:45 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5131496):

Das Tatgeschehen ereignete sich am 28.10.2021. Die Debitkarte war der Geschädigten an diesem Tag mitsamt einer Geldbörse beim Besuch eines Supermarktes in Königswinter-Ittenbach gestohlen worden. Die anschließende Geldabhebung erfolgte in Bad Honnef-Aegienberg.

