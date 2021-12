Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Friesdorf - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am 21.12.2021, in dem Zeitraum zwischen 13:00 und 21:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung auf der Rüdesheimer Straße in Bonn-Friesdorf ein. Nach der Spurenlage schoben sie zunächst einen herabgelassenen Rolladen hoch - anschließend öffneten sie das in Kippstellung stehende Fenster und gelangten so in die Räume, die sie dann nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Mit Schmuck in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang entfernten sich die Täter unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

