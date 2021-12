Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Verdacht der Vorbereitung eines Sprengstoff- und Explosionsverbrechens - Erster Tatverdächtiger identifiziert

Die Bonner Polizei hat am 17.12.2021 eine Öffentlichkeitsfahndung nach drei unbekannten Männern veröffentlicht. Sie stehen im Verdacht, am 07.10.2021 und 08.10.2021, mutmaßlich zur Vorbereitung eines Sprengstoff- und Explosionsverbrechens, unter Vorlage eines gefälschten rumänischen Ausweises mehrere Gasflaschen in einem Bonner Fachhandel erworben zu haben (siehe dazu auch unsere Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5102426).

Der erste Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich identifiziert. Die weitere Veröffentlichung seiner Fotos in den Medien ist damit hinfällig geworden. Gegen ihn wird nun weiter ermittelt.

Die Öffentlichkeitsfahndung unter https://polizei.nrw/fahndung/71235 wurde entsprechend angepasst.

