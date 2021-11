Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Demonstration am Donnerstag, 18. November 2021

Bonn (ots)

Am Donnerstag (18.11.2021) findet in Bonn eine Demonstration zum Thema "Tarifrunde der Länder/Warnstreik" statt. Der Veranstalter rechnet mit 250 Teilnehmern, die sich ab 09:00 Uhr am Universitätsklinikum auf dem Venusberg versammeln. Anschließend bewegt sich der Versammlungsaufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Sigmund-Freud-Straße - Robert-Koch-Straße - Im Wingert - Trierer Straße - Clemens-August-Straße - Meckenheimer Allee - Poppelsdorfer Allee - Quantiusstraße - Südunterführung - Kaiserplatz.

Bis 13:00 Uhr endet die Veranstaltung auf dem Kaiserplatz. Es kann zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

