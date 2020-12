Polizei Bonn

POL-BN: Fahrzeugkontrollen am Wochenende: Polizei ordnete zahlreiche Blutproben an

BonnBonn (ots)

Die Bonner Polizei musste am Wochenende wieder mehrere Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, die unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol standen.

In der Nacht zu Samstag (05.12.2020)gegen 00:05 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung der City-Wache einen 42-jährigen Autofahrer auf der Endenicher Straße. Aufgefallen war der Mann, weil er im Bereich der Viktoriabrücke versucht hatte zu überholen. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter Drogen stehen könnte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und schlug gleich auf mehrere Substanzen an ( THC, Amphetamine und Kokain). Auf der Wache an der Bornheimer Straße entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Dem 42-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Wenige Stunden später, gegen 04:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Wache Godesberg einen Autofahrer auf der Mirbachstraße. Aus dem Fahrzeug eines 25-Jährigen war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Der junge Mann gab zu Alkohol getrunken zu haben. Offenbar nicht wenig, denn ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Fahrzeugführer musste die Polizisten auf die Wache begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Auf der Enggasse in Lengsdorf hielten Beamte der Wache Duisdorf gegen 09:55 Uhr am Samstag einen 30-jährigen Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Aus dem Innenraum des Kleinwagens war für die Polizisten deutlich der Geruch von Marihuana wahrnehmbar. Der Fahrzeugführer schien unter Drogen zu stehen. Ein Drogenschnelltest war positiv (THC). Im Fahrzeug fanden die Polizisten zudem dem Geruch entsprechend Marihuana. Die Folge: Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kfz unter dem Einfluss berauschender Mittel und ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes.

Ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand am Sonntagmorgen (06.12.2020) gegen 04:25 Uhr ein 24-Jähgriger Autofahrer in Bad Godesberg. Ihn hielten Polizeibeamte auf der Truchseßstraße an. Der Mann wirkte nicht nüchtern und ein Alkoholvortest fiel entsprechend aus: rund 1,3 Promille. Auch dem 24-Jährigen entnahm ein Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung. Die Polizisten der Wache Godesberg leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

