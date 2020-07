Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Auf noch unbekannte Weise gelangten Einbrecher am Samstag (25.07.2020) durch ein Fenster in eine Hochparterrewohnung in der Lessingstraße in der Bonner Südstadt. Sie nutzten die Zeit von 02:00 Uhr bis 03:45 Uhr zur Tatausführung. Die Wohnräume wurden von den Unbekannten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten u.a. Mobiltelefone und einen Laptop, ehe sie unerkannt flüchten konnten.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

