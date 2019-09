Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Südstadt: Zu zweit auf E-Scooter unterwegs - Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 02.09.2019 fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Bonner Polizei ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter auf der Adenauerallee auf, der in Richtung Koblenzer Tor unterwegs war. Bei der anschließenden Überprüfung nahmen die Polizisten in der Atemluft des 46-jährigen Fahrers Alkoholgeruch wahr. Nachdem ein Alkotest einen Wert von rund 1,2 Promille ergeben hatte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Da der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, leistete er eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen.

