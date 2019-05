Polizei Bonn

POL-BN: Kellereinbruch in Alfter-Oedekoven - Diebe entwendete Kaffeepulver

Bonn (ots)

Ungewöhnliche Beute machten Diebe am 21.05.2019 bei einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus auf der Chateauneufstraße in Alfter-Oedekoven: In dem Zeitraum zwischen 07:00 und 22:00 Uhr gelangten die Unbekannten zunächst in das Treppenhaus. Im Kellerbereich brachen sie nach den bisherigen Feststellungen zwei Verschläge gewaltsam auf. Während aus einem der Keller nach den bisherigen Feststellungen nichts entwendet wurde, nahmen die Diebe aus dem zweiten Keller insgesamt vier Kilogramm Kaffeepulver mit. Mit ihrer Beute flohen sie dann in unbekannte Richtung. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

